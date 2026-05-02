Miami Antonelli in pole e la dedica a Zanardi | ‘Questa è per lui’ mentre McLaren domina la sprint

A Miami, il pilota italiano ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva, dedicandola a Zanardi. La gara sprint è stata vinta da Norris, che ha battuto gli altri concorrenti. La competizione è stata caratterizzata dalla presenza di Antonelli in prima posizione, mentre McLaren ha mantenuto il suo vantaggio durante la corsa breve.

Il giovane italiano firma la terza pole consecutiva e ricorda Zanardi, Norris torna alla vittoria nella gara breve. La pole di Antonelli a Miami in Formula 1 non è solo un risultato sportivo. È un momento carico di significato. Il giovane pilota italiano conquista la terza pole consecutiva e la dedica ad Alex Zanardi, nel giorno in cui tutto il Circus si è fermato per ricordarlo. “Questa pole è per lui”, dice Antonelli. E il weekend cambia immediatamente dimensione. La pole: Antonelli davanti a tutti. Nelle qualifiche del sabato sera, Antonelli è il più veloce, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc. Un risultato che lo inserisce in un club ristretto: tre pole consecutive, come solo Senna e Schumacher erano riusciti a fare.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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