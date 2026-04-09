Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è mostrata molto agitata e ha avuto uno screzio con Alessandra Mussolini. La serata ha visto un aumento delle tensioni tra le due, con momenti di confronto acceso. La situazione ha attirato l’attenzione dei partecipanti e dei telespettatori, evidenziando un momento di forte scontro tra le due.

Il legame tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip sembrava già destinato a una rottura, e la terza puntata del reality ha confermato le previsioni. Dopo tre settimane di apparente armonia, una dinamica orchestrata da Francesca Manzini ha acceso il conflitto, che da quel momento non si è più placato. L’ennesima provocazione di Alessandra Mussolini. Ieri sera Alessandra Mussolini ha imitato Antonella Elia, definendola un “automa”: “Questa cammina tutta rallentata, poi ti guarda e dice una cattiveria”. La showgirl, visibilmente scossa, ha replicato prontamente: “Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?! Ammazza che brutte gambe storte che hai”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Antonella Elia crolla al GF Vip e perde le staffe con Alessandra Mussolini

GF Vip, Antonella Elia delusa da Alessandra Mussolini: “Non me l’aspettavo, prima empatizzava con me”Antonella Elia si sfoga al Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina contro Alessandra Mussolini Ad Antonella Elia non va proprio giù il fatto...

Che paura Antonella Elia al GF VIP, urla contro Alessandra Mussolini: parole tremende e minacce, è caosUn clima sempre più incandescente scuote la casa del Grande Fratello Vip, dove tensioni accumulate e vecchi attriti sono esplosi in uno scontro che...

Temi più discussi: Paola Caruso contro Antonella Elia, scontro di fuoco: Sei viscida e schifosa, Ti do un ceffone; Grande Fratello Vip, le pagelle: Paola Caruso criticona (4), Selvaggia Lucarelli eroica (8), Antonella Elia crolla dopo la puntata (7); GfVip, le pagelle: Paola Caruso Show (7,5), Francesca Manzini crolla (5), Antonella Elia incoerente (5), Ilary e Selvaggia Lucarelli...; Ho paura di fare brutta figura: Antonella Elia stupisce tutti al GF Vip con la pole dance.

Le metto le mani addosso, perché devo subire questo?, Antonella Elia ha una crisi di nervi al Grande Fratello Vip per colpa di Alessandra Mussolini – VIDEOAlessandra Mussolini continua a provocare Antonella nella Casa del Grande Fratello Vip 2026: stanotte Elia ha avuto una pesante crisi di nervi che ha preoccupato il resto del cast. gay.it

Antonella Elia ai ferri corti con Alessandra Mussolini al GF Vip: Patetica, mi fai penaAntonella Elia e Alessandra Mussolini al GF Vip protagoniste di uno scontro durissimo tra accuse, provocazioni e parole durissime. rumors.it

“Io ti…”. Grande Fratello Vip, choc tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini - facebook.com facebook

Come si sa Antonella punta tutto sull’apparenza. L’apparenza. #GFVIP #AntonellaElia x.com