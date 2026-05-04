Antonella Elia chiude Alessandra Mussolini in camera al GF | concreto il rischio che arrivino alle mani

Un nuovo episodio nel Grande Fratello ha visto Antonella Elia e Alessandra Mussolini coinvolte in un acceso scontro. Durante un confronto, Antonella Elia ha chiuso Alessandra Mussolini in una stanza, creando tensione tra le due. La situazione potrebbe degenerare, poiché ci sono segnali concreti che il diverbio possa sfociare in uno scontro fisico. È la seconda volta che le due si trovano in una situazione di forte conflitto all’interno della casa.

Lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini rischia ancora una volta di sconfinare sul piano fisico. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha chiuso la coinquilina in camera, trattenendo la porta affinché l’altra non potesse uscire. Il rischio che le due possano arrivare alle mani si fa sempre più concreto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate GF Vip, Antonella Elia minacciosa con Alessandra Mussolini: “Ti metto le mani addosso”Nervi tesi al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini imita Antonella Elia e lei la minaccia Non accennano a placarsi gli animi tra Antonella Elia... Antonella Elia e Alessandra Mussolini si baciano al GF Vip: il gioco che potrebbe aver cambiato tuttoAntonella Elia e Alessandra Mussolini, due concorrenti che si sono scontrate più volte nella casa del Grande Fratello Vip, si ritrovano a condividere... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: L'irritazione di Antonella verso i suoi coinquilini Video; Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro; GF Vip, Antonella Elia fuori controllo: urla e oggetti lanciati contro la Mussolini; GF Vip, ennesima violenta lite con protagonista Antonella Elia: cos'è successo? (video). Antonella Elia lancia un oggetto contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip prima della litePrima della lite furiosa, Antonella Elia lancia qualcosa contro Alessandra Mussolini: il retroscena dello scontro al Grande Fratello Vip ... fanpage.it GF Vip, Antonella Elia perde il controllo: accesa lite con Alessandra MussoliniAntonella Elia ha perso il controllo nella casa del Grande Fratello Vip e si è scagliata contro Alessandra Mussolini. notizie.it Fa le valigie dopo le accuse e minaccia di lasciare la Casa: al GF Vip Marco Berry è al centro di uno scontro che accende tensioni sempre più forti. Tra lacrime e litigi, la reazione di Antonella Elia e le parole contro Mussolini e Manzini segnano un clima sempr - facebook.com facebook Rissa tra Paola Caruso e Antonella Elia al GF Vip: "Viscida e schifosa", "Ti do un ceffone" x.com