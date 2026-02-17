Durante la registrazione di Uomini e Donne, Tina e Gianni hanno smascherato Mario Lenti e Cinzia Paolini, accusandoli di aver preso decisioni insieme dietro le quinte. I due opinionisti hanno portato prove e testimonianze che dimostrano come i due si siano messi d’accordo prima di entrare in studio, creando tensione tra i partecipanti. La discussione è diventata molto vivace, con i protagonisti che hanno cercato di difendersi dalle accuse.

Scontro acceso nella nuova registrazione: gli opinionisti mettono alle strette Mario Lenti e Cinzia Paolini, accusandoli di accordi fuori dal programma. Tra ritorni, baci e addii, il dating show regala colpi di scena. Oggi, lunedì 16 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche questa volta non sono mancati i colpi di scena, tra ritorni inaspettati, accuse in studio e nuovi baci. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine. Mario Lenti torna protagonista: sorpresa con Cinzia Al centro dello studio è tornato Mario Lenti, il cavaliere che in passato aveva fatto battere il cuore di Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Tina e Gianni smascherano Mario e Cinzia

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 gennaio evidenziano il confronto tra Gemma Galgani e Mario Lentini.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Trono Over, rivelano un momento di tensione tra Gemma Galgani, Tina e Gianni.

Uomini e Donne, Trono Over - I dubbi di Mario nei confronti di Cinzia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.