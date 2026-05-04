Annullato il concerto di Povia in Brianza per colpa di una canzone

Il concerto del cantautore in una località della Brianza è stato cancellato. L’artista ha annunciato sui social che l’evento è stato annullato a causa di una sua canzone, “Luca era gay”. La decisione è stata comunicata dopo che si sono verificate proteste legate al brano, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali della cancellazione. La situazione ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli organizzatori.

A Monza salta il concerto di Povia e il cantautore denuncia l’episodio sui social. La colpa? Da quanto racconta Povia all'origine ci sarebbe il suo brano “Luca era gay”. Povia, concerto saltato: quando e dovePovia si sarebbe dovuto esibire a Monza il 6 maggio, all’ Opiquad Arena di Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Povia a Paupisi: concerto chiude festa di Sant’Antonio Rosalía rimborserà i biglietti del concerto di Milano annullato, ma i fan speravano in una nuova dataTicketone e Ticketmaster rimborseranno i biglietti del concerto di Rosalía a Milano, interrotto per problemi di salute della cantante. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West; K-POP IN CONCERTO: spettacolo annullato.; Festa del 1° maggio a Reggio con il tradizionale corteo, annullato il concerto per la scomparsa di Alberini; Niente Ranieri, ecco gli altri concerti. A Vicoforte il concerto dell'Ascensione al SantuarioSi terrà sabato 16 maggio, sul sagrato della basilica, alle 20.45. L’ingresso è libero ed in caso di maltempo il concerto sarà annullato e rinviato ad altra data ... targatocn.it Avaion: annullato il concerto ai Magazzini Generali di MilanoIl concerto che Avaion avrebbe dovuto tenere ai Magazzini Generali di Milano il 23 aprile 2026 è cancellato, così come l’intero tour dell’artista. I rimborsi saranno disponibili a questo indirizzo da ... rockol.it Pure un gol annullato con il Var: lex attaccante di Tottenham e Fulham ha vissuto una delle serate più paradossali dell’anno. di Dennis Carzaniga - facebook.com facebook Dopo revisione al VAR, gol annullato per fuorigioco. #MilanJuve [0-0] x.com