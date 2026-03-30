Rosalía rimborserà i biglietti del concerto di Milano annullato ma i fan speravano in una nuova data
I biglietti per il concerto di Rosalía a Milano, annullato a causa di problemi di salute dell’artista, saranno rimborsati da Ticketone e Ticketmaster. I fan che avevano acquistato i biglietti potranno quindi richiedere il rimborso senza ulteriori addebiti. Non sono state annunciate nuove date per l’evento.
Ticketone e Ticketmaster rimborseranno i biglietti del concerto di Rosalía a Milano, interrotto per problemi di salute della cantante. I fan tra gioia e delusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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