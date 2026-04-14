Giulia Michelini | Agitata in tv e dissero che mi drogavo Ho provato le sostanze ma mi sono fermata in tempo

Giulia Michelini ha ripercorso un episodio del 2009 durante un'intervista nello studio di Belve, ricordando di essere apparsa agitata durante una trasmissione di Piero Chiambretti. In quell’occasione, alcuni commentatori parlarono di presunte dipendenze da sostanze stupefacenti. L’attrice ha anche ammesso di aver provato alcune sostanze, ma di essersi fermata prima di sviluppare problemi più seri.

Giulia Michelini si racconta nello studio di Belve. Con il ritmo rapidissimo che la contraddistingue, l’attrice torna sulle critiche che la travolsero nel 2009: “Ero agitata nello studio di Piero Chiambretti e dissero che mi drogavo”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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