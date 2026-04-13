Madame torna lunedì 13 aprile, con Rosso come il fango, il singolo disponibile sulle piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale che la espone in una forma più scarna, più frontale e più difficile da addomesticare. Non è il solito rientro costruito con il pilota automatico, qui non c’è la posa della cantautrice tormentata buona per fare engagement, ma una presa di parola netta, nervosa, che cerca il centro della ferita senza girarci intorno. Madame apre una crepa, e dentro quella ferita lascia passare il rumore delle origini, il peso della salita e il fastidio di chi sa che crescere non rende automaticamente in pace con se stessi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madame senza veli per lanciare il nuovo singolo Rosso come il fango

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Madame e il nuovo album