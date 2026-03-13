Il videoclip rafforza ulteriormente e completa il messaggio del brano: l’idea centrale è la dualità estremizzata dall’abito di Annalisa diviso a metà, così come l’anima e le aspettative. Le due personalità opposte così rappresentate convivono e si scontrano continuamente rubandosi la scena a vicenda. Tra le due litiganti vince però la terza, ossia quella reale, che è entrambe e nessuna.“Mi vuoi più suora o pornodiva?” dice nel testo del brano, ironizzando ed estremizzando con lo stesso linguaggio del giudizio, ma conoscendo però già la risposta: l’unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Annalisa, ecco il nuovo singolo: è ‘Canzone estiva’

