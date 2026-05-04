Annalisa Minetti a Cesenatico | nuovi ritmi latini e un impegno sociale

A Cesenatico, l’artista ha deciso di dedicarsi a nuove coreografie di ritmi latini, concentrandosi sulla bachata. Durante le riprese, ha parlato del suo impegno sociale e dell’utilizzo della musica come mezzo di sensibilizzazione contro la violenza di genere. La scelta di questa località per le riprese è stata motivata dalla volontà di coinvolgere un pubblico più ampio e di valorizzare il territorio.

? Cosa scoprirai Come può la bachata diventare uno strumento contro la violenza di genere?. Perché Annalisa Minetti ha scelto proprio i lidi di Cesenatico per riprese?. Chi è l'artista dominicano che collabora al nuovo progetto musicale?. Quale messaggio sociale si nasconde dietro i nuovi ritmi latini?.? In Breve Collaborazione con J. Peralta e Max Passante per la produzione musicale Ole Artist.. Riprese social effettuate presso i bagni 64 e 65 di Cesenatico.. Impegno sociale contro la violenza di genere tramite ritmi di bachata.. Madrina della Parata Sudamericana a Milano prevista per fine giugno.. Annalisa Minetti ha scelto i lidi di Cesenatico per registrare i contenuti visivi del suo nuovo brano, trasformando il sabato scorso presso il bagno Cala Romeo in un set ispirato ai ritmi della Dominicana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Annalisa Minetti a Cesenatico: nuovi ritmi latini e un impegno sociale Notizie correlate Fred De Palma domina Milano: tra ritmi latini e nuovi successi? Cosa sapere Fred De Palma annuncia il concerto La festa continua il 1 ottobre al Fabrique di Milano. Annalisa Minetti a Cesenatico per lanciare il suo ultimo singoloCesenatico si è trasformata ancora una volta in un set creativo e in un crocevia di emozioni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Annalisa Minetti a Cesenatico per lanciare il suo ultimo singolo; Cesenatico, avanza il cantiere del Ponte del Gatto: partono le demolizioni; Lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza in A14: chiuso lo svincolo per una notte; Annalisa Minetti a Cesenatico per lanciare il suo ultimo singolo. Annalisa Minetti a Cesenatico per lanciare il suo ultimo singoloCesenatico si è trasformata ancora una volta in un set creativo e in un crocevia di emozioni. Nel pomeriggio ... msn.com Set caraibico in Riviera: Annalisa Minetti lancia la nuova bachata contro la violenza sulle donneL'artista ha scelto il bagno Cala Romeo di Cesenatico per girare i contenuti social del singolo con J. Peralta: Un messaggio per invitare le donne ferite a credere ancora in se stesse ... cesenatoday.it Set caraibico in Riviera: Annalisa Minetti lancia la nuova bachata contro la violenza sulle donne #Cesena - facebook.com facebook