Anna Dari, pianista proveniente dal Piemonte, ha espresso il desiderio di esibirsi a Torre del Greco, dichiarando di sentirsi diversa al Nord rispetto ad altre regioni. La musicista ha condiviso il suo intento di portare la sua arte in questa località, senza però specificare date o dettagli sugli eventi. La sua richiesta è stata oggetto di discussione tra gli organizzatori e le autorità coinvolte nel settore musicale locale.

"> La Musica del Dolore: Il Viaggio di Anna Dari. Ci sono melodie plasmate dalla tecnica e altre nate da esperienze di vita intense e dolorose. La musica di Anna Dari appartiene a quest’ultima categoria, raccontando storie di lotta e rinascita. Compositrice, pianista e poetessa, Anna è anche autrice del libro “Prigioniera libera”. Originaria del Piemonte, la sua carriera musicale è un riflesso di un lungo percorso esistenziale, segnato dal buio della depressione maggiore e dal desiderio di trasformare il dolore personale in arte. Da oltre diciotto anni, Anna intreccia musica, filosofia e impegno civile, creando opere che parlano al cuore dell’ascoltatore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Anna Dari, pianista piemontese, desidera esibirsi a Torre del Greco: “Al Nord mi sento diversa.”

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