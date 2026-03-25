Conferenza stampa Gattuso pre Italia Irlanda del Nord | Domani la partita più importante della mia carriera ma non paragonateci al 2006! Sono mesi che mi sento dire…

Alla vigilia della partita tra Italia e Irlanda del Nord, il commissario tecnico ha tenuto una conferenza stampa. Ha definito l’incontro la più importante della sua carriera, chiedendo di non essere paragonato alla semifinale del 2006. Ha parlato dei mesi di attesa e delle aspettative, evidenziando l’importanza di questa sfida valida per la qualificazione ai Mondiali.

Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo Calhanoglu svela: «Così sono diventato regista, Chivu dà opportunità a tutti! Vi racconto il passaggio dal Milan all’Inter, c’era anche la Juve!» Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Gattuso pre Italia Irlanda del Nord: «Domani la partita più importante della mia carriera, ma non paragonateci al 2006! Sono mesi che mi sento dire…» Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: “È la partita più importante della mia vita” Gattuso su Italia-Irlanda del Nord in conferenza stampa: “Non abbiamo alibi”Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove l’Italia è in ritiro per... Tutti gli aggiornamenti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Ho scelto io Bergamo, San Siro è pericoloso. Con Barella parlo tutti i giorni: parla Gattuso; Il saluto di Vicario dall'ospedale, Gattuso ha già vinto: nessuno vuole abbandonare questa Nazionale; Verso i playoff: la conferenza stampa di Gattuso; Italia, Gattuso cambia tutto: moduli, Spinazzola e il caso Chiesa. Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord: le parole dell’attaccante alla vigilia della semifinale dei playoff per accedere ai MondialiConferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord: le parole dell'attaccante alla vigilia della semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali ... calcionews24.com Conferenza stampa Gattuso: le parole del commissario tecnico alla vigilia di Italia Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per accedere ai MondialiConferenza stampa Gattuso: le parole del commissario tecnico alla vigilia di Italia Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali ... calcionews24.com Sale la febbre per la sfida Italia-Irlanda del Nord: in palio l’accesso ai playoff per i Mondiali. In caso di vittoria gli azzurri saranno in campo contro il Galles o la Bosnia - facebook.com facebook #Gattuso, diretta conferenza #Italia-Irlanda del Nord: le dichiarazioni in vista dei playoff Mondiali x.com