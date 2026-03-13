Costi alti per cibo e cure per gli animali al via raccolta firme Lav per abbassare l' Iva A rischio le adozioni

La LAV ha iniziato una campagna di raccolta firme a Perugia, coinvolgendo cittadini nei mercati e nelle piazze, per chiedere un abbassamento dell'IVA sui prodotti alimentari e sulle spese di cura degli animali d'affetto. La proposta riguarda principalmente cibi e cure per cani e gatti, molti dei quali vivono nelle abitazioni delle famiglie italiane. La questione riguarda i costi elevati che queste spese comportano per molte persone.

Rapporto Italia Eurispes: "Le spese per alimentazione e cure veterinarie incidono in modo significativo sui bilanci familiari, con il rischio di rinunce alle cure, abbandoni e aumento del randagismo". Ecco le proposte per una Iva sociale. La LAV torna in piazza e nei mercati a Perugia per raccogliere firme per l'abbassamento dell'Iva - di competenza del Governo nazionale - sui prodotti alimentari e sulle spese di cura degli animali d'affezione, che sono in prevalenza cani e gatti e vivono nella maggior parte dei casi nelle case, a stretto contatto con la famiglia umana o con il singolo o la singola proprietaria. I volontari... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Paolo Sodi al fianco di Lav: "Gli animali rinchiusi vivono in un limbo"Si chiama "My Soul - l'attesa di un futuro" ed è l'ultima fatica dietro la videocamera firmata dal regista aretino Paolo Sodi.

Fotografia drammatica: costi troppo alti e tempi di attesa lunghi, 560mila toscani rinunciano alle cureFirenze, 10 febbraio 2026 – Costi troppo elevati o tempi di attesa troppo lunghi.

Full video: TU is overjoyed to learn that the family is about to welcome a new member.

Contenuti e approfondimenti su Costi alti

Discussioni sull' argomento Inflazione, aumenta il prezzo dei cibi freschi: i motivi; La guerra in Iran mette in crisi il sistema alimentare globale: ripensiamolo a partire dalle città; Crisi fertilizzanti: il blocco dello Stretto di Hormuz minaccia i prezzi del cibo; Costi agricoli ancora alle stelle, Coldiretti: Energia +66%, fertilizzanti +46%.

L’inflazione della Grecia sale al 3,1% a febbraio per i maggiori costi di cibo e abbigliamentoL’accelerazione dell’inflazione è stata determinata principalmente dall’aumento dei costi nelle categorie essenziali. Alimentari e bevande analcoliche hanno registrato un incremento del 5,3% su base ... it.investing.com

Batterie che durano poco, costi alti, dubbi sulla sicurezza: molte convinzioni sull’auto elettrica non trovano riscontro nei dati. Tra percezioni e passaparola, il dibattito resta distorto. Ma i numeri e gli studi aiutano a fare chiarezza. - facebook.com facebook

Il petrolio a 100 $ al barile significa costi più alti per imprese e famiglie e il rischio di un’impennata delle bollette. La chiusura dello stretto di Hormuz aumenterà la nostra dipendenza dal gas di #Trump Nel nostro ultimo editoriale abbiamo provato a im x.com