Le spese per la casa decollano e aumentano gli sfratti Ad Ancona per un appartamento di 80mq si pagano anche 1700 euro

A Ancona, le spese per l’affitto di un appartamento di 80 metri quadrati raggiungono anche i 1.700 euro al mese, una cifra che rappresenta oltre il 40% del reddito familiare. Nel frattempo, si registra un incremento dell’8% nel numero di sfratti eseguiti. Questi dati evidenziano un aumento delle difficoltà economiche legate alla casa e un incremento delle procedure di sfratto nella zona.

Ad Ancona affitti fino a 1.700 euro al mese per un 80 mq, sfratti in aumento dell’8% e oltre il 40% del reddito familiare assorbito dalla casa. Sono questi alcuni numeri forniti dalla Cgil Marche sull'impennata dei costi per la casa. Oltre il 14% dei marchigiani vive in affitto e oltre il 6% in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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