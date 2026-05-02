Il tennista italiano ha dichiarato di considerare importante il raggiungimento della finale a Madrid, sottolineando la difficoltà della partita che lo attende nella prossima finale. Ha anche espresso soddisfazione per essere riuscito a prepararsi al meglio per questa sfida e per la possibilità di contendere un altro titolo. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto di un torneo che rappresenta un passo significativo nella sua carriera.

"Arrivare in finale qui a Madrid significa molto per me. So che domenica sarà una sfida difficile, ma sono felice di essermi messo nella condizione di lottare per un altro titolo". Così Jannik Sinner dopo aver conquistato l'ennesima possibilità di portarsi un trofeo in questa prima parte di stagione. La parentesi terra rossa è iniziata nel migliore dei modi. Ma nella testa del numero uno al mondo c'è solo un unico fondamentale obiettivo: il Roland Garros di Parigi, l'unico grande Slam che manca alla sua ricca collezione di successi. "Dico sempre che la folla ti dà una spinta in più - ha spiegato il numero uno al mondo -. Roma sarà una storia diversa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "tra Madrid e Roma...": la frase che fa tremare gli italiani

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Dopo aver battuto Arthur Fils in semifinale al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nell'atto conclusivo del torneo. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sinner-finale-madrid-zverev-orario-diretta-tv-875474.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook

Il numero uno al mondo approda in finale dopo essersi sbarazzato 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti del francese classe 2004, che non aveva mai giocato una semifinale così importante. Dopo la sconfitta nei quarti dell'Atp 500 di Doha, Jannik Sinner ha infilato x.com