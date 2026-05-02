Jannik Sinner tra Madrid e Roma | la frase che fa tremare gli italiani

Da liberoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista italiano ha dichiarato di considerare importante il raggiungimento della finale a Madrid, sottolineando la difficoltà della partita che lo attende nella prossima finale. Ha anche espresso soddisfazione per essere riuscito a prepararsi al meglio per questa sfida e per la possibilità di contendere un altro titolo. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto di un torneo che rappresenta un passo significativo nella sua carriera.

"Arrivare in finale qui a Madrid significa molto per me. So che domenica sarà una sfida difficile, ma sono felice di essermi messo nella condizione di lottare per un altro titolo". Così Jannik Sinner dopo aver conquistato l'ennesima possibilità di portarsi un trofeo in questa prima parte di stagione. La parentesi terra rossa è iniziata nel migliore dei modi. Ma nella testa del numero uno al mondo c'è solo un unico fondamentale obiettivo: il Roland Garros di Parigi, l'unico grande Slam che manca alla sua ricca collezione di successi. "Dico sempre che la folla ti dà una spinta in più - ha spiegato il numero uno al mondo -. Roma sarà una storia diversa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner tra madrid e roma la frase che fa tremare gli italiani
© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "tra Madrid e Roma...": la frase che fa tremare gli italiani

Notizie correlate

Leggi anche: Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

Jannik Sinner potrebbe saltare l’ATP di Madrid: la frase in sospeso e le implicazioni sul rankingJannik Sinner, dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo aggiudicandosi il primo grande torneo su terra battuta della carriera, non ha sciolto le...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Arthur Fils al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Jannik Sinner è in finale anche al torneo Masters 1000 di Madrid; Sinner dice che il futuro può attendere: Jodar lotta ma perde in 2 set, in semi va Jannik; Sinner-Zverev, domani finale a Madrid: Jannik in campo per titolo e record.

jannik sinner jannik sinner tra madridMasters 1000 di Madrid, la finale tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in chiaro: orario e dove vederlaA separare Jannik Sinner dall'impresa storica di vincere il suo quinto titolo 1000 consecutivo c'è, di nuovo, Sascha Zverev. A tre settimane dal loro ultimo incontro, i due si sfidano di nuovo per la ... corrieredellumbria.it

jannik sinner jannik sinner tra madridSinner-Fils 6-2, 6-4: Jannik travolge anche il francese e vola in finale a Madrid. Ora uno tra Zverev e BlockxPrimo maggio in campo per Jannik Sinner che, impegnato al Masters 1000 di Madrid, affronta il francese Arthur Fils in semifinale. In palio l'ultimo atto del torneo con uno tra Zverev ... corriereadriatico.it

Digita per trovare news e video correlati.