FOTO Carro allegorico prende fuoco pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Un carro allegorico in transito a Nocera Superiore ha preso fuoco dopo aver urtato un cavo ferroviario. La collisione è avvenuta questa mattina in via Giacomo Matteotti, mentre il carro attraversava i binari. Il fuoco si è diffuso rapidamente, ma i Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che ha causato temporanei disagi alla circolazione ferroviaria. I pompieri stanno ancora valutando i danni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina a Nocera Superiore, un carro allegorico in transito in via Giacomo Matteotti attraversando i binari della ferrovia ha tranciato un cavo della stessa prendendo immediatamente fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco di Nocera Inferiore che dopo aver spostato dai binari il carro hanno provveduto ad estinguere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i Carabinieri e la Polfer che ha provveduto ad interrompere il transito ferroviario e a disattivare l'erogazione di energia elettrica. Non si registrano feriti. L'articolo FOTO Carro allegorico prende fuoco, pronto intervento dei Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.