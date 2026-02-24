Calenzano incidente sul lavoro | operaio incastrato sotto al muletto soccorso dai vigili del fuoco

Un operaio rimane incastrato sotto un muletto a Calenzano, causando l’intervento dei vigili del fuoco. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo durante le operazioni di movimentazione. Alle 12:00 di oggi, i pompieri arrivano in via Baldanzese e liberano il lavoratore dalle lamiere. L’uomo viene stabilizzato e condotto in ambulanza, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per chiarire l’accaduto.

CALENZANO (FIRENZE) – Incidente sul lavoro oggi, 24 febbraio 2026, a Calenzano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:00 in via Baldanzese per soccorrere un operaio rimasto con gli arti inferiori sotto un muletto. Sul posto inviate due squadre e un’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. La squadra di Calenzano ha effettuato il sollevamento del muletto attraverso cuscini di sollevamento e con divaricatore. Poi insieme al personale sanitario è stato estratto l’uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso.La seconda squadra e l’autogru sono state fatte rientrare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Schiacciato sotto al muletto, grave incidente sul lavoro: operaio di 60 anni portato a CareggiUn incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 60 anni, che è stato gravemente ferito dopo essere stato schiacciato alle gambe da un muletto in via Baldanzese a Calenzano.

Lucignano: auto si ribalta, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuocoUn incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato.

