Incidente tra auto e moto | morto il centauro ferito l' automobilista
Venerdì 20 febbraio, a Mirano, un incidente tra un'auto e una moto ha causato la morte di un centauro e il ferimento di un automobilista. La collisione si è verificata lungo una strada frequentata da molti pendolari, provocando code e disagi. I soccorsi sono arrivati subito, ma per il motociclista non c’era più niente da fare. L’automobilista è stato portato in ospedale con ferite lievi. La dinamica resta sotto indagine.
MIRANO (VENEZIA) - Incidente mortale nella serata di venerdì 20 febbraio a Mirano dove si sono scontrate un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari, oltre alle forze dell'ordine, chiedendo anche il supporto dell'eliambulanza. Si registra una vittima, oltre al grave ferimento dell'automobilista. La ricostruzione L'incidente è avvenuto alle 21 in via Cavin di Sala a Mirano. La persona deceduta è il motociclista, mentre il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigli del fuoco, stabilizzato e trasferito in ospedale: è in condizioni serie.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Incidente a Lancusi di Fisciano, tra auto e moto: ferito il centauroUn incidente si è verificato oggi a Lancusi di Fisciano, coinvolgendo un'auto e una moto vicino alla rotatoria della BCC Montepruno.
Incidente tra un'auto e una moto all?incrocio tra via Castellana e via Sile: morto il centauro 26enneQuesta mattina, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, un incidente tra un’auto e una moto ha avuto conseguenze tragiche.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scontro tra auto e scooter sulla Statale 234 a Valle Salimbene, traffico bloccato; A14, incidente tra auto e camion con materiale radioattivo -; Incidente alle porte di Milano, schianto frontale tra un'auto e uno scooter: gravissimo un 20enne; Roma, incidente mortale sul Grande raccordo anulare: scontro tra auto e moto.
Incidente nel sottopasso: schianto tra un'auto e un furgoncino dei rifiutiIncidente stradale nel sottopasso di via Rota, a Monza. Poco dopo le 15 di giovedì 19 febbraio c’è stato uno schianto tra un’auto e un furgoncino per il trasporto dei rifiuti. Il mezzo si è ribaltato ... monzatoday.it
Scontro tra auto e motorino: due minorenni sono graviÈ accaduto ieri sera, mercoledì 18 febbraio, nel comune di Capolona. I due giovani sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso in codice 3 alle Scotte di Siena ... arezzonotizie.it
Incidente stradale tra auto e moto a Sovicille in Via Po. Un uomo di 59 anni è stato trasportato alle Scotte in codice 2. - facebook.com facebook