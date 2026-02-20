Venerdì 20 febbraio, a Mirano, un incidente tra un'auto e una moto ha causato la morte di un centauro e il ferimento di un automobilista. La collisione si è verificata lungo una strada frequentata da molti pendolari, provocando code e disagi. I soccorsi sono arrivati subito, ma per il motociclista non c’era più niente da fare. L’automobilista è stato portato in ospedale con ferite lievi. La dinamica resta sotto indagine.

MIRANO (VENEZIA) - Incidente mortale nella serata di venerdì 20 febbraio a Mirano dove si sono scontrate un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari, oltre alle forze dell'ordine, chiedendo anche il supporto dell'eliambulanza. Si registra una vittima, oltre al grave ferimento dell'automobilista. La ricostruzione L'incidente è avvenuto alle 21 in via Cavin di Sala a Mirano. La persona deceduta è il motociclista, mentre il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigli del fuoco, stabilizzato e trasferito in ospedale: è in condizioni serie.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra auto e moto: morto il centauro, ferito l'automobilista

