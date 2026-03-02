Webinar gratuito Diritti degli animali ed educazione civica | inquadramento normativo basi teoriche e strumenti didattici In collaborazione con LAV

Da orizzontescuola.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene organizzato un webinar gratuito dedicato ai diritti degli animali e all'educazione civica, con focus su inquadramento normativo, basi teoriche e strumenti didattici. L'evento si svolge lunedì 31 marzo 2026, dalle 16:00 alle 17:30, in modalità online e è promosso da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV. Il relatore è Giacomo Bottinelli, responsabile dell’Ufficio A Scuola con LAV, e la diretta sarà accessibile sulla piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola.

Lunedì 31 marzo 2026 Ore 16:00 – 17:30 Online e gratuito Webinar organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione Relatore: Giacomo Bottinelli – Responsabile Ufficio A Scuola con LAV La diretta sarà visibile dalla piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola. I diritti degli animali sono sempre più al centro del dibattito pubblico. Con la riforma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

