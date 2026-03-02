Webinar gratuito Diritti degli animali ed educazione civica | inquadramento normativo basi teoriche e strumenti didattici In collaborazione con LAV

Viene organizzato un webinar gratuito dedicato ai diritti degli animali e all'educazione civica, con focus su inquadramento normativo, basi teoriche e strumenti didattici. L'evento si svolge lunedì 31 marzo 2026, dalle 16:00 alle 17:30, in modalità online e è promosso da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV. Il relatore è Giacomo Bottinelli, responsabile dell’Ufficio A Scuola con LAV, e la diretta sarà accessibile sulla piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola.

Lunedì 31 marzo 2026 Ore 16:00 – 17:30 Online e gratuito Webinar organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione Relatore: Giacomo Bottinelli – Responsabile Ufficio A Scuola con LAV La diretta sarà visibile dalla piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola. I diritti degli animali sono sempre più al centro del dibattito pubblico. Con la riforma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft. Il Webinar gratuitoL’intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un’occasione per ripensare la didattica. Contenuti e approfondimenti su Webinar gratuito. Discussioni sull' argomento SISTEMA CASA – RENTRI e FIR Digitale: il 3 marzo un webinar gratuito. Iscriviti al programma di formazione online sui temi della Gestione dei Rifiuti in Cantiere; Atena Firenze: corso gratuito in webinar Impiegati amministrativi con contabilità e inglese; Sport sociale e per tutti: le news più lette della settimana; Agroecologia: alleanze per suolo e salute. Turni infiniti e reperibilità senza sosta: quali diritti per i professionisti sanitari? Ecco il Webinar gratuitoReperibilità continua, carichi di lavoro insostenibili, riposi ridotti al minimo: per molti operatori sanitari questa è la quotidianità. Ma quali sono i limiti previsti dalla legge? E come farli ... quotidianosanita.it Partecipa alla seconda Edizione del Webinar gratuito Proposte per allenare il linguaggio. Un webinar coinvolgente e pratico per apprendere nuove strategie e nuovi strumenti, divertenti e basati su evidenze scientifiche, per aiutare i tuoi bambini ad acquisire u - facebook.com facebook Webinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Quando: Mercoledì 18 marzo 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online, piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola Partecipazione gratuita Questo webinar, organizzato in colla x.com