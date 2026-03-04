Per l’8 marzo, la Rete bergamasca contro la violenza di genere organizza un corteo in città, con partenza alle 17.30 dal Piazzale Marconi dietro lo striscione della rete. A febbraio, 108 donne si sono rivolte per la prima volta ai centri antiviolenza di Bergamo e della provincia. L’evento coinvolge diverse associazioni e volontari impegnati nella lotta contro la violenza di genere.

L’APPUNTAMENTO. Alle 17.30 dal Piazzale Marconi dietro lo striscione della Rete. A febbraio 108 donne si sono rivolte per la prima volta ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la Rete bergamasca contro la violenza di genere parteciperà al corteo previsto a Bergamo. L’appuntamento per chi desidera unirsi è dietro lo striscione della Rete alla manifestazione che partirà alle 17.30 dal Piazzale Marconi. Per questo motivo il consueto presidio mensile in Largo Rezzara non si terrà e riprenderà nel mese di aprile. La partecipazione al corteo vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di difendere e promuovere i diritti delle donne e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Per l’8 marzo la Rete bergamasca contro la violenza di genere partecipa al corteo in città

Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genereGiovedì 8 gennaio si è tenuto il primo degli ormai tradizionali presìdi mensili in largo Rezzara, in pieno centro città.

Violenza di genere, non più sole contro l'incubo: la "rete" etnea che lotta contro gli abusiNel 2025 sono stati 612 i casi di maltrattamenti in famiglia e 440 gli episodi di atti persecutori nella provincia etnea.

Tutto quello che riguarda Per l'8 marzo la Rete bergamasca contro....

Temi più discussi: 8 marzo - Giornata Internazionale dei Diritti della Donna / Notizie / Novità / Homepage; Eventi per oltre un mese a Mantova e provincia per celebrare l’8 Marzo; Evento fotografico PentaCromia per la Festa della Donna; Rete Biblioteche Venezia: il programma dal 27 febbraio al 6 marzo.

Per l’8 marzo la Rete bergamasca contro la violenza di genere partecipa al corteo in cittàL’APPUNTAMENTO. Alle 17.30 dal Piazzale Marconi dietro lo striscione della Rete. A febbraio 108 donne si sono rivolte per la prima volta ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. ecodibergamo.it

8 marzo: dalle donne per le donne, tante iniziative in AbruzzoAnche quest'anno sono tante le iniziative organizzate dalle donne in Abruzzo per celebrare l'8 marzo. Appuntamenti in diversi Comuni ... rete8.it

Siamo avanti grazie alla rete di Diop #ForzaGrigi facebook

Alle 17.30 dal Piazzale Marconi dietro lo striscione della Rete. x.com