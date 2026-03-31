Occupa una casa a Montalto di Castro con sé anche un grammo di eroina

Un giovane di 24 anni è stato fermato dai carabinieri durante un controllo in un'abitazione privata a Montalto di Castro. All’interno dell’abitazione sono stati trovati droga e sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e occupazione abusiva di immobile. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’eroina trovata in possesso dell’uomo.

L'intervento dei carabinieri ha portato all'arresto del 24enne, segnalato anche per droga: aveva già il divieto di ritorno per due anni Trovato all'interno di un'abitazione privata a Montalto di Castro, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri. I militari sono intervenuti nella mattinata del 23 marzo dopo la segnalazione dell'intrusione arrivata alla centrale operativa della compagnia di Tuscania. Il giovane, uno straniero già noto alle forze dell'ordine, stando a quanto ricostruito dai militari, si sarebbe introdotto nell'appartamento dopo aver danneggiato la porta finestra della camera da letto con l'intento di occupare i locali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Occupa una casa a Montalto di Castro, con sé anche un grammo di eroina Articoli correlati Leggi anche: Sposo arrestato durante il matrimonio per una rapina a Montalto di Castro Leggi anche: Vinti 5mila euro al 10eLotto a Montalto di Castro