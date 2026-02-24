Il Milan perde Loftus-Cheek per due mesi E anche il suo futuro adesso è in bilico

Ruben Loftus-Cheek si infortuna durante la partita di domenica, a causa di un contrasto con il portiere del Parma, e viene operato ieri pomeriggio. L'intervento mira a sistemare i danni a denti e ossa della mascella, che lo costringeranno a rimanere fuori dal campo per circa due mesi. La sua assenza influirà sulle scelte del tecnico, che dovrà trovare un’alternativa nel reparto centrale. La squadra si prepara a gestire questa assenza improvvisa.

Uscito all'11' per Ardon Jashari, Loftus-Cheek è stato ricoverato in ospedale per i seri problemi. Positivo che non abbia mai perso conoscenza. Quindi, l'ex Chelsea ha subito una delicata operazione e, nel pomeriggio, il Milan ha emesso un bollettino medico per tranquillizzare tutti sulle condizioni del numero 8. «AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, futuro in bilico per Loftus-Cheek: sirene turche?

Milan, Loftus-Cheek operato: starà fuori due mesiLoftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio al tendine d’Achille.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Appendicite, guai muscolari e ora la faccia spaccata: Loftus-Cheek, tre anni in rossonero senza pace; Trauma facciale per Loftus-Cheek, intervento ok ma foto shock sui social: per quanto lo perde il Milan; Milan, Loftus-Cheek esce in barella contro il Parma: l’accaduto; Spavento per Loftus-Cheek: denti rotti e frattura, ma è cosciente.

Trauma facciale per Loftus-Cheek, intervento ok ma foto shock sui social: per quanto lo perde il MilanIl centrocampista posta gli scatti del prima e dopo lo scontro con Corvi nella sfida col Parma: il comunicato del club rossonero sui tempi di recupero ... tuttosport.com

Il Milan perde Loftus-Cheek: frattura ai denti superiori e operazione all'osso alveolare mascellareNotizie solo in parte confortanti per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochi minuti nella. tuttomercatoweb.com

“Il gol era buono!” O BODO O GODO Loftus-Cheek, la foto shock La prima pagina di martedì 24 febbraio #CorrieredelloSport x.com

Loftus-Cheek contro Corvi in Milan-Parma: era RIGORE o no #fblifestyle - facebook.com facebook