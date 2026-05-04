A oltre un mese dalla scopertura della profanazione del cadavere di Pamela Genini, le indagini continuano a progredire. Le forze dell’ordine cercano di stabilire con esattezza il momento in cui sarebbe stato compiuto il gesto. Un’amica di Pamela ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo a un presunto coinvolgimento di una persona vicina alla vittima. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e investigativa.

A più di un mese dalla scoperta della profanazione del cadavere di Pamela Genini, l’indagine assume contorni sempre più definiti, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione il momento in cui sarebbe avvenuto lo scempio della tomba. Un lavoro complesso, che si muove tra testimonianze, analisi tecniche e la raccolta di materiale utile a stabilire una cronologia certa degli eventi. Il caso, già segnato dall’omicidio della giovane per mano dell’ex compagno Gianluca Soncin, si arricchisce ora di un ulteriore capitolo investigativo che riguarda il successivo vilipendio della salma, elemento che ha profondamente scosso l’opinione pubblica e gli stessi investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Anche dopo il vilipendio!”. Pamela Genini, la rivelazione scioccante sull’amico

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