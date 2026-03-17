La crisi in Medio Oriente ha causato un aumento della volatilità dei prezzi di gas e petrolio, coinvolgendo non solo le bollette delle famiglie ma anche il mercato energetico globale. La dipendenza dai combustibili fossili ha portato a prezzi instabili e inflazione, oltre a contribuire all’inquinamento. La situazione interessa governi e aziende, che devono affrontare le conseguenze di questa instabilità.

La crisi che si sta diffondendo a causa del conflitto in Medio Oriente non riguarda solo l’aumento delle bollette, ma la volatilità dei prezzi di gas e petrolio. Una conseguenza che coinvolge tutti indistintamente, fatta eccezione per i Paesi la cui fonte primaria di energia si basa su fonti rinnovabili. Quanto sta accadendo, infatti, non fa che mettere in luce la forte dipendenza ai combustibili fossili. Conseguentemente, in momenti di instabilità come quella attuale evidenziano le conseguenze scaturite da questa sottomissione. Un problema che non accennerà a diminuire fin tanto che i combustibili fossili resteranno la principale fonte di energia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Prezzi instabili, inflazione e inquinamento: le conseguenze della dipendenza da combustibili fossili

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