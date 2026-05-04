Amore dietro le sbarre anche se sono marito e moglie il giudice dice ' no'

Un detenuto nel carcere di Tolmezzo, accusato di mafia e traffico di cocaina, ha visto respinta la richiesta di incontri intimi con la moglie. La richiesta era stata avanzata dal suo avvocato, ma il giudice ha negato l'istanza. La vicenda riguarda un uomo arrestato circa un anno e mezzo fa e attualmente in carcere. La decisione riguarda esclusivamente i colloqui tra marito e moglie in ambito carcerario.

AGI - Respinta l'istanza per i colloqui intimi in carcere presentata dall'avvocato Salvatore Pennica per il suo assistito, Fabrizio Messina, boss di Porto Empedocle detenuto nel carcere di Tolmezzo dopo l'arresto di un anno e mezzo fa per mafia e traffico di cocaina. La richiesta mirava a permettere a Messina di incontrare la moglie, senza il controllo a vista del personale di custodia. Il legale ha fondato l'istanza – depositata il 10 aprile al gip di Palermo, Lorenzo Chiaramonte – sulla sentenza del 26 gennaio 2024 con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di incontri privati per le persone recluse. Il richiamo alla sentenza della consulta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Amore dietro le sbarre, anche se sono marito e moglie il giudice dice 'no' A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Hantavirus, tra le morti sospette sulla nave da crociera anche marito e moglie: quanti sono i casi confermatiSono tre le morti accertate sulla nave da crociera MV Hondius che, attualmente, si trova al largo di Capo Verde, nell’Oceano Atlantico, come indicato... Carta del docente ai precari? Se il giudice del lavoro stabilisce che va assegnata ai supplenti, allora anche le spese processuali sono a carico dell’amministrazione: il Tar dà ragione a un ricorrente con AniefLa Carta del docente va assegnata ai precari: quando il tribunale lo conferma, anche le spese processuali sono addebitate all’amministrazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vittima del ricatto hard. Estorsione per presunte avances: scatta un arresto; Rapina banca Vomero, Giampaolo Manca (il Doge): Batteria di professionisti, ecco come hanno agito; Dodò: Guerra in Ucraina? Ecco dove ci rifugiammo e come scappammo; Mezzo chilo di droga dietro le sbarre. Nuovo sequestro nel carcere di Sulmona. Solo nove incontri intimi in tre mesi, la stanza dell’amore resta vuotaDoveva essere la rivoluzione gentile dietro le sbarre, la conquista dei sentimenti in un luogo dove di solito ogni respiro sembra sorvegliato. E invece, a tre mesi dall’inaugurazione del 7 dicembre, ... torino.repubblica.it Un giovane amore dietro le sbarreFiore è il nuovo film di Claudio Giovannesi, molto applaudito alla Quinzaine des realisateurs a Cannes 2016. Fiore racconta la storia d’amore di Daphne e Josh, due ragazzi detenuti in un carcere ... mymovies.it L'Angelo del Dolore al Cimitero Acattolico di Roma, la commovente storia d'amore che si nasconde dietro la scultura in marmo...scopri di più - facebook.com facebook