Carta del docente ai precari? Se il giudice del lavoro stabilisce che va assegnata ai supplenti allora anche le spese processuali sono a carico dell’amministrazione | il Tar dà ragione a un ricorrente con Anief
Il Tar ha stabilito che la Carta del docente deve essere assegnata ai precari, in caso di conferma da parte del giudice del lavoro. Quando questa decisione viene presa, le spese legali vengono addebitate all’amministrazione scolastica. Un ricorso presentato da un supplente ha portato alla sentenza che rende obbligatorio l’assegnazione e il pagamento delle spese processuali da parte dello Stato.
La Carta del docente va assegnata ai precari: quando il tribunale lo conferma, anche le spese processuali sono addebitate all’amministrazione scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta del docente, Pacifico (ANIEF): “Con l’estensione ai precari scende a 400 euro. Se arriverà anche agli ATA si ridurrà ancora. Ci vogliono più fondi”L’estensione della Carta del docente ai precari riapre il dibattito sul finanziamento della misura.
Carta del docente, va anche ai supplenti brevi e termporanei: la sentenza. Cosa accadrà adesso?La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026, ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente...
Carta docente 2025/26, al via il decreto. Quasi 400 euro ciascuno + fondi alle scuole. Domani alle 15 riunione al MinisteroCarta docente finalmente in dirittura di arrivo il decreto che disciplinerà importo e criteri per l'anno scolastico 2025/26. orizzontescuola.it
Buongiorno Qualcuno ha notizie in merito ai 400€ della carta del docente facebook
