Carta del docente ai precari? Se il giudice del lavoro stabilisce che va assegnata ai supplenti allora anche le spese processuali sono a carico dell’amministrazione | il Tar dà ragione a un ricorrente con Anief

Il Tar ha stabilito che la Carta del docente deve essere assegnata ai precari, in caso di conferma da parte del giudice del lavoro. Quando questa decisione viene presa, le spese legali vengono addebitate all’amministrazione scolastica. Un ricorso presentato da un supplente ha portato alla sentenza che rende obbligatorio l’assegnazione e il pagamento delle spese processuali da parte dello Stato.