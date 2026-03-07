Antonella Russo scelta dal centrosinistra per le amministrative | La nostra proposta politica è solida

Antonella Russo è stata scelta dal centrosinistra come candidata a sindaco nelle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura è stata annunciata dal Partito Democratico, che ha indicato il suo nome al tavolo della coalizione. Russo, avvocata, ha espresso gratitudine e senso di responsabilità per questa decisione. La sua proposta politica viene definita solida.

L'avvocato, dopo un lungo confronto e difficile nel Pd, lancia la sfida a Basile, Scurria e Sciacca nella corsa a sindaco della città “In questi anni ho svolto il mio ruolo con serietà, onestà intellettuale e rispetto delle istituzioni, cercando sempre di contribuire con spirito costruttivo - aggiunge - e attenzione concreta ai problemi della città. È lo stesso impegno che oggi rinnovo, mettendomi a disposizione con convinzione e senso di servizio. “Il Partito Democratico e il campo progressista rappresentano una proposta politica solida - prosegue Russo - e già presente sul territorio, frutto di un lavoro che da anni prosegue con costanza dentro e fuori dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Elezioni, il centrosinistra punta su Antonella Russo

Villa Mussolini, la sindaca rompe il silenzio: "La nostra è una proposta solida, con trasparenza e visione"La sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene sulla procedura in corso, rivendicando gli investimenti sostenuti dal Comune dal 1997 e il valore...

Tutto quello che riguarda Antonella Russo.

Temi più discussi: Antonella Russo è la candidata sindaco scelta dal Pd per le future amministrative a Messina; La direzione provinciale del Pd sceglie candidata Antonella Russo, sedici voti favorevoli contro quindici; Fumata bianca, il Pd di Messina sceglie Antonella Russo; ANTONELLA RUSSO BATTE ALESSANDRO RUSSO 16 A 15. E' LEI LA CANDIDATA A SINDACO DEL CENTROSINISTRA.

Fumata bianca, il Pd di Messina sceglie Antonella RussoI dem scelgono la candidata al termine di uno scontro fratricida: voto risicato (16-15), spaccatura interna che potrebbe lasciare strascichi sulla campagna elettorale ... lasicilia.it

Pd spaccato ma indica Antonella Russo: la proposta di candidatura arriva al tavolo del centrosinistraIl Partito democratico messinese scioglie il nodo sulla candidatura a sindaco e indica Antonella Russo come nome da proporre agli alleati del centrosinistra. La scelta arriva al termine di un confront ... messinaora.it

Messina, il Pd sceglie Antonella Russo candidata sindaco: passa la linea Hyerace per un voto https://gazzettadelsud.it/p=2180681 - facebook.com facebook

Riunione c.sinistra per amministrative, partite aperte su Messina e Agrigento. Per la città dello Stretto voci su Antonella Russo del Pd #ANSA x.com