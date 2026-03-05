Elezioni il centrosinistra punta su Antonella Russo

Nel centrodestra si decide ancora chi sarà il candidato alle prossime elezioni comunali. La candidatura di Antonella Russo è stata confermata dal fronte del centrosinistra, mentre l’ex parlamentare Maria Flavia Timbro non parteciperà più alla corsa. La decisione definitiva sarà comunicata nel pomeriggio, quando si chiarirà chi rappresenterà ufficialmente il centrosinistra nella competizione per la carica di sindaco.

La riserva a meno di nuovi colpi di scena sarà sciolta nel pomeriggio. Sarà Antonella Russo e non l'ex parlamentare Maria Flavia Timbro la candidata del centrosinistra per l'elezione a sindaco. Una decisione lunga e tormentata della coalizione che da Palermo dove è stato già dato l'ok vedrà oggi la riunione della direzione provinciale del partito fornire l'ultimo benestare insieme alla condivisione degli alleati a cominciare dal movimento Cinquestelle. La Russo, avvocato, consigliera comunale del Pd, da più di dieci anni occupa il seggio al Comune per il partito democratico. Dal 2018 a oggi e in particolare con l'amministrazione De Luca è stata tra gli esponenti politici in netto contrasto con le ultime due giunte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Elezioni a Vignola, il centrosinistra punta ancora su Emilia MuratoriI partiti e le liste civiche di centrosinistra di Vignola annunciano ufficialmente la candidatura di Emilia Muratori per un secondo mandato alle...

Macerata: centrosinistra punta su Tittarelli, imprenditore e presidente Pallavolo, per le elezioni comunali.Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Valdichienti e presidente della Pallavolo Macerata, sarà il candidato sindaco del...

Tutto quello che riguarda Antonella Russo.

Temi più discussi: Verso le urne: il termometro politico dei comuni siciliani per le amministrative 2026; Amministrative a Messina 2026: tutti candidati… meno uno; Referendum giustizia 22-23 marzo, la scheda sarà di colore verde: quesito e indicazioni; Amministrative in Sicilia, il valzer dei nomi.

Elezioni Messina, svolta nel Centrosinistra: salta l'ipotesi Timbro, Antonella Russo corre per Palazzo ZancaNella tardissima serata di ieri, infatti, sarebbe stato decisivo un confronto tra il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, e la stessa consigliera comunale ... messina.gazzettadelsud.it

Centrosinistra in stallo: Timbro verso il no, pressing su Antonella Russo, mentre la campagna elettorale è già nel vivoElezioni il 24-25 maggio (ballottaggio 7-8 giugno): campo largo ancora senza candidato mentre cresce il pressing sulla consigliera comunale del Pd, Russo. Intanto De Luca e Scurria si affrontano in un ... lasicilia.it

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Antonella Russo, - facebook.com facebook