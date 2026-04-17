Verso le amministrative Gaetano Sciacca inaugura il comitato elettorale

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, si è tenuta l'inaugurazione del nuovo comitato elettorale. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti del candidato e sostenitori, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La campagna entra così nel suo momento più attivo, con iniziative e incontri programmati nelle prossime settimane. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l'inaugurazione.

La campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nel vivo con l'apertura di nuovi comitati. Ad aprire i battenti della propria sede sarà anche Gaetano Sciacca, candidato sindaco della lista civica Rinascita Messina. L'inaugurazione avverà domani 18 aprile alle 18, nello specifico in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina verso le amministrative: Sciacca, Musolino e l’ex giudice Giorgianni insieme tra candidature e strategieUno scatto davanti alla scritta I love Messina racconta incontri, sostegni inattesi e il ritorno pubblico di Giorgianni, tra ipotesi politiche e... Masci inaugura il comitato elettorale ai Colli: "Vinceremo di nuovo al terzo turno, sarà un risultato eccezionale"Il sindaco uscente non lascia spazio a dubbi: è certo che la vittoria alle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo arriverà e senza arrivare al... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Da Basile a Valvieri, cosa dice il primo sondaggio sulle amministrative a Messina; Regione, Angelo Giorgianni vuole diventare presidente; Parcheggi contro piste ciclabili: la mobilità infiamma la campagna elettorale; Sciacca: No a piste ciclabili e parcheggi d’interscambio, sì a un’altra viabilità. L'ex magistrato e senatore a Messina sostiene la corsa a sindaco di Gaetano Sciacca con Rinascita Messina. Il suo un programma "autonomista e sicilianista" facebook