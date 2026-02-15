Noemi | ‘Ho sofferto di derealizzazione ma non lo accettavo poi ho ritrovato me stessa’

Noemi, cantante romana, ha spiegato di aver affrontato un periodo difficile a causa della derealizzazione, un disturbo che le ha fatto perdere il senso della realtà. La artista ha raccontato come questa esperienza abbia influito sulla sua vita e sulla sua carriera, rivelando anche come sia riuscita a superarla. Durante l’intervista, ha condiviso un episodio particolare: le sensazioni di straniamento e confusione che l’hanno portata a cercare aiuto. La sua testimonianza mette in luce un percorso di riscoperta personale, segnato anche da piccoli gesti quotidiani di cura e attenzione a sé stessa.

La cantante romana ha raccontato la storia della sua carriera, senza trascurare i momenti bui che le hanno insegnato il valore della rinascita e della cura di sé Oggi sui palchi di tutta Italia vediamo una Noemi raggiante, fiera di se stessa e con i capelli rosso fuoco più vibranti che mai. La fama cantante della cantante è esplosa grazie alla partecipazione a X Factor 2009 ed è proseguita nella scena pop italiana conservando sempre il suo timbro particolare e iper riconoscibile. La sua carriera è stata piena di successi, ripercorsi in un’intervista a Il Messaggero in cui però ha confessato alcune difficoltà riscontrate nel corso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Noemi: ‘Ho sofferto di derealizzazione ma non lo accettavo, poi ho ritrovato me stessa’ Ossini: “Da bambino avevo una voce femminile, poi ho iniziato a balbettare. Ho sofferto tanto per questo” “Ho fatto la comunità due volte per cocaina, poi sono andato dallo psicologo. Hanno cercato di darmi psicofarmaci, ma ho rifiutato subito”: lo rivela Clementino L'artista Clementino ha raccontato di aver fatto la comunità due volte per problemi legati alla cocaina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pensavo di sapere che cosa fosse la sperimentazione animale, ma poi ho adottato il cane Mack. Noemi: Ho sofferto vedendo la mia foto accanto a quella di Michelle HunzikerUn momento difficilissimo da cui è emersa con ancora più forza. Noemi ha raccontato l’esperienza sofferta della partecipazione al Festival di Sanremo del 2018, dove la cantante portava in gara Non ... 105.net Noemi spoilera un pezzo di Non ho bisogno di te, il nuovo singoloNoemi è pronta a fare il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo Non ho bisogno di te, che sarà lanciato il 26 aprile, segnando il suo primo rilascio discografico dopo due anni di pausa. 105.net Noemi C - Cairo 2 Ragazze non so chi voi lo ha letto .. a me il primo era piaciuto tento ma questo non sono riuscito a terminarlo lo trovato senza emozioni forse non era io momento giusto per questa lettura facebook