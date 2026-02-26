Illuminazione pubblica guasto alla cabina Sperone 1 | in corso l' intervento di ripristino da parte di Amg Energia

Oggi pomeriggio è iniziato un intervento per riparare un guasto alla cabina di illuminazione pubblica chiamata “Sperone 1”. Gli operatori di Amg Energia stanno lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. La zona potrebbe essere temporaneamente scarsamente illuminata fino al completamento dei lavori. La riparazione è necessaria per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’illuminazione pubblica in quella zona.

Gli operatori della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche di Amg Energia hanno avviato oggi pomeriggio un intervento urgente per ripristinare la cabina di media tensione di pubblica illuminazione denominata "Sperone 1". L'infrastruttura, che alimenta una consistente parte degli impianti di.