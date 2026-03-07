Sette ambulanze in attesa al Pronto Soccorso Caroli FdI | La campagna elettorale è finita

Al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, sette ambulanze sono rimaste in coda in attesa di ricovero. Luigi Caroli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione affermando che la campagna elettorale è terminata. La scena ha suscitato attenzione tra i presenti e ha attirato l’interesse dei media locali. La fila di mezzi di emergenza ha evidenziato una criticità nel servizio di assistenza sanitaria.

BRINDISI - Ambulanze in coda al Pronto Soccorso del Perrino. Dura nota del consigliere regionale Luigi Caroli, di Fratelli d'Italia. "Sette autoambulanze in attesa e il caos totale all'interno del Pronto soccorso: accadeva la notte scorsa al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino - scrive Caroli -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i vertici dell'Asl di Brindisi. Le immagini, che abbiamo visto su alcuni siti di informazione, offendono la dignità di quei pazienti ammassati in pochi metri all'interno del pronto soccorso. Un dramma umano, l'ennesimo in poche settimane, per l'incapacità di chi a livello regionale e territoriale gestisce e coordina le attività in ambito sanitario".