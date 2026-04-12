Ambulanze in fila come in pandemia | bloccate di notte al Pronto soccorso di Torrette mancano barelle e posti letto

Nelle ore notturne, le ambulanze del 118 si sono trovate in attesa all’interno del pronto soccorso di Torrette, dove le barelle sono esaurite e i posti letto sono pochi. La situazione ha causato una lunga fila di veicoli di emergenza, con le ambulanze bloccate in attesa di poter scaricare i pazienti. La carenza di spazi disponibili ha portato a una situazione simile a quella vissuta durante i periodi di emergenza sanitaria.

ANCONA Le barelle sono finite, i posti letti scarseggiano e le ambulanze del 118 restano bloccate in pronto soccorso. Notte da dimenticare quella tra venerdì e ieri all’ospedale regionale di Torrette dove 6 ambulanze del 118 riconducibili al circuito dell’Anpas e della Croce Rossa sono rimaste bloccate sia nella cosiddetta “camera calda” sia lungo la rampa che conduce proprio al pronto soccorso. Le sofferenze Mezzi bloccati per la mancanza di barelle e per una scarsità di posti letti. Una serata da incubo: basti pensare che attorno alle 21 è andata in sofferenza anche la sala emergenza e che i codici verdi che avevano un tempo di attesa attorno alle 8 ore.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ambulanze in fila come in pandemia: bloccate di notte al Pronto soccorso di Torrette, mancano barelle e posti letto Pronto soccorso di Torrette al collasso, la denuncia del Nursind: pazienti sulle barelle, carenza di posti letto e tensioni con il personale"Nei corridoi - dichiara il sindacato - le persone sono costrette a 'sostare' prima di essere visitate o trasferite nei reparti per il ricovero. Pronto soccorso. Caos sovraffolamento: in attesa sulle barelle e ambulanze bloccateIl pronto soccorso dell’ospedale ascolano ‘Mazzoni’ continua a vivere una situazione di forte criticità, che da giorni viene segnalata purtroppo come... -21 Gennaio 2026- Pronto soccorso di Terni, modifiche temporanee all’accesso per le ambulanze.