Ambesi | Sinner è entrato nella testa di Zverev Oggi nessuno ha un servizio dominante come il n1

Durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato l’attuale situazione nel tennis mondiale, sottolineando come il giocatore italiano sia riuscito a influenzare la testa del suo avversario. Ha inoltre osservato che, attualmente, nessun altro tennista ha un servizio così dominante come il numero uno del ranking. Le sue parole si sono focalizzate sui temi principali del circuito internazionale.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è pronunciato sui grandi temi del tennis internazionale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Alla Caja Magica, è arrivata la straordinaria vittoria di Jannik Sinner, contro il tedesco Alexander Zverev. Un dominio quello del pusterese, che in questo modo ha stabilito altri record, diventando il primo a vincere cinque “1000” in serie: “ Quando nei primi 2 giochi metti 7 prime su 10 e la palla ti torna quasi sempre, puoi avere dei problemi e puoi sbagliare. Zverev stava servendo bene, ma i primi 2 giochi hanno spaccato la partita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner è entrato nella testa di Zverev. Oggi nessuno ha un servizio dominante come il n.1”

Jannik Sinner batte Zverev e raggiunge la semifinale di Montecarlo 2026

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