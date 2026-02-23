Julien Benneteau analizza la rivalità tra Sinner e Alcaraz | Lo spagnolo è entrato nella testa dell’italiano…

Julien Benneteau spiega che la pressione di Alcaraz ha influito sulla concentrazione di Sinner. L’ex tennista osserva come lo spagnolo abbia raggiunto l’italiano nel suo gioco mentale, creando tensioni durante le partite più decisive. Benneteau sottolinea che questa dinamica si riflette nelle recenti performance dei due atleti, evidenziando come la testa possa cambiare gli esiti sul campo. La sfida tra i due continua a catturare l’attenzione degli appassionati.

Ospite negli studi di RMC Sports, l’ex numero 25 del ranking mondiale Julien Benneteau ha analizzato il momento che sta vivendo il tennis d’élite, soffermandosi in particolare sul rendimento dei protagonisti al vertice della classifica. Il riferimento principale è stato il dominio recente dello spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dal successo all’ ATP 500 di Doha contro Arthur Fils e dalla vittoria degli Australian Open nel mese di gennaio. Secondo Benneteau, esiste un fattore chiave che spiega l’attuale confronto psicologico con Jannik Sinner, ma l’ex tennista francese ha invitato alla cautela nel trarre conclusioni affrettate. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nel 2025 lo sport è diventato gentile, il punto più alto è la rivalità tra Alcaraz e Sinner

