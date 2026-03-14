Al Masters 1000 di Indian Wells, in programma due semifinali maschili che promettono di attirare l'attenzione. Sinner e Zverev si affrontano in un match che, sulla carta, appare senza storia, mentre Alcaraz ha mostrato recenti segnali di ripresa. La giornata si preannuncia intensa con due incontri che potrebbero influenzare il proseguo del torneo.

Il Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) si prepara per regalarci un sabato imperdibile con le due semifinali del torneo maschile. Chi centrerà l’accesso alla finale nel “Tennis Paradise”? Sinner contro Zverev e Alcaraz contro Medvedev. Chi la spunterà? Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornata di Eurosport, inizia la sua analisi su quanto visto nel torneo che si gioca sul cemento californiano dai quarti di finale maschili: “ Direi che si sono materializzate 4 vittorie nette nel tabellone. L’unico, forse, a soffrire un po’ di più è stato Alcaraz perchè, come ben sappiamo, Norrie è un giocatore scorbutico che ti può mettere in difficoltà con i suoi colpi ed il suo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner-Zverev sembra senza storia, ma andiamoci cauti. Alcaraz ha cambiato marcia”

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