Amazon ha annunciato il lancio di un nuovo servizio logistico chiamato ASCS, che si propone di sfidare i tradizionali operatori del settore come FedEx e DHL. La società punta a espandere la propria presenza nel settore della consegna, cercando di replicare il successo raggiunto con AWS nel campo dell’infrastruttura cloud. Diverse aziende di grandi dimensioni hanno già adottato questa soluzione, che promette di rivoluzionare i processi di spedizione.

? Cosa scoprirai Come farà Amazon a replicare il successo di AWS nella logistica?. Perché colossi come Procter & Gamble hanno già scelto il nuovo servizio?. Cosa accadrà ai prezzi delle spedizioni con l'ingresso di ASCS?. Chi riuscirà a sopravvivere allo scontro tra Amazon e i corrieri storici?.? In Breve Procter & Gamble, 3M e American Eagle Outfitters aderiscono già al servizio.. Modello operativo ispirato alla scalabilità tecnologica del servizio cloud AWS.. Servizio copre trasporto, magazzini, evasione ordini e spedizione finale pacchi.. Concorrenza diretta ai colossi consolidati FedEx, DHL e USPS..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amazon sfida FedEx e DHL: arriva il nuovo servizio logistico ASCS

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