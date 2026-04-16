Amazon ha annunciato il lancio di una nuova linea di televisori pensati per integrarsi con l’arredamento di casa, tra cui il modello Ember Artline. Si tratta di dispositivi progettati per essere inseriti come elementi decorativi, con funzionalità che permettono di visualizzare opere d’arte o contenuti personalizzati. Questa novità mira a posizionarsi nel segmento dei display lifestyle, concorrendo con prodotti simili già presenti sul mercato.

Amazon ha ufficializzato il lancio della sua nuova linea di televisori progettati per integrarsi con l’arredamento domestico, introducendo il modello Ember Artline che sfida direttamente la leadership di Samsung nel segmento dei display lifestyle. La disponibilità per i preordini è già attiva, con l’uscita ufficiale sul mercato statunitense fissata per mercoledì 22 aprile. Il nuovo dispositivo si presenta come una risposta strategica alla domanda di schermi che non sembrino semplici pannelli tecnologici ma vere e proprie opere d’arte. L’Ember Artline, presentato inizialmente durante il Consumer Electronics Show di gennaio, segna un punto di svolta nel rebranding globale della divisione TV del colosso americano, che ha deciso di adottare la denominazione Ember per l’intera gamma di prodotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amazon sfida Samsung: arriva Ember, il TV che è un quadro d’arte

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