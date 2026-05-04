Amandola ha ospitato un'escursione dedicata all'osservazione di 23 diverse specie di orchidee presenti nei monti Sibillini. L'evento ha coinvolto un gruppo di appassionati e naturalisti che hanno percorso i sentieri della zona sotto la guida di un esperto del settore. Durante l'escursione sono state individuate e documentate le varie orchidee, contribuendo a un approfondimento sulla biodiversità locale.

? Cosa scoprirai Come sono state scoperte le 23 specie di orchidee nei Sibillini?. Chi ha guidato l'escursione tra i sentieri di Amandola?. Perché il territorio è stato certificato come Villaggio Montano dal Cai?. Come influenzerà questo successo il turismo sostenibile nei borghi locali?.? In Breve Botanico Alberto Mandozzi e guida Nadia Buratti hanno condotto il percorso tecnico.. L'area ospita ben 23 specie di orchidee autoctone tra i Monti Sibillini.. Sindaco Adolfo Marinangeli e assessora Maria Rita Grazioli hanno monitorato l'iniziativa.. Amandola vanta la certificazione di Villaggio Montano rilasciata dal Cai nazionale.. I sentieri del territorio di Amandola hanno ospitato ieri un gruppo di escursionisti molto più numeroso rispetto alle previsioni iniziali per la scoperta delle orchidee spontanee dei Monti Sibillini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amandola, successo per l’escursione tra le 23 specie di orchidee

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