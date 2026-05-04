Amandola successo per l’escursione tra le 23 specie di orchidee
Amandola ha ospitato un'escursione dedicata all'osservazione di 23 diverse specie di orchidee presenti nei monti Sibillini. L'evento ha coinvolto un gruppo di appassionati e naturalisti che hanno percorso i sentieri della zona sotto la guida di un esperto del settore. Durante l'escursione sono state individuate e documentate le varie orchidee, contribuendo a un approfondimento sulla biodiversità locale.
? Cosa scoprirai Come sono state scoperte le 23 specie di orchidee nei Sibillini?. Chi ha guidato l'escursione tra i sentieri di Amandola?. Perché il territorio è stato certificato come Villaggio Montano dal Cai?. Come influenzerà questo successo il turismo sostenibile nei borghi locali?.? In Breve Botanico Alberto Mandozzi e guida Nadia Buratti hanno condotto il percorso tecnico.. L'area ospita ben 23 specie di orchidee autoctone tra i Monti Sibillini.. Sindaco Adolfo Marinangeli e assessora Maria Rita Grazioli hanno monitorato l'iniziativa.. Amandola vanta la certificazione di Villaggio Montano rilasciata dal Cai nazionale.. I sentieri del territorio di Amandola hanno ospitato ieri un gruppo di escursionisti molto più numeroso rispetto alle previsioni iniziali per la scoperta delle orchidee spontanee dei Monti Sibillini.🔗 Leggi su Ameve.eu
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