30 anni di successo | la GLE di Amandola passa alla figlia

La ditta G.L.E. di Giovanna Trisciani ha celebrato il 14 marzo i trent’anni di attività a Amandola, nel cuore delle Marche. La società, specializzata nella produzione, ha passato la gestione alla figlia. La cerimonia ha coinvolto dipendenti e rappresentanti locali, con un focus sulla continuità e la crescita dell’azienda nel tempo. La giornata ha visto momenti di festa e riconoscimenti ufficiali.