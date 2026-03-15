30 anni di successo | la GLE di Amandola passa alla figlia
La ditta G.L.E. di Giovanna Trisciani ha celebrato il 14 marzo i trent’anni di attività a Amandola, nel cuore delle Marche. La società, specializzata nella produzione, ha passato la gestione alla figlia. La cerimonia ha coinvolto dipendenti e rappresentanti locali, con un focus sulla continuità e la crescita dell’azienda nel tempo. La giornata ha visto momenti di festa e riconoscimenti ufficiali.
La ditta G.L.E. di Giovanna Trisciani ha festeggiato il 14 marzo scorso i primi trent’anni di attività produttiva a Amandola, nel cuore delle Marche. L’azienda, specializzata nella produzione di cablaggi, ha il passaggio generazionale alla figlia Eleonora due anni fa, pur mantenendo l’impegno dei fondatori come soci collaboratori. Questo traguardo non è solo una celebrazione privata ma rappresenta un caso studio sulla resilienza dell’imprenditoria familiare marchigiana, capace di evolversi senza perdere le radici storiche. La continuità operativa e la fiducia dei clienti hanno permesso all’impresa di superare le crisi economiche e tecnologiche degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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