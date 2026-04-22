Mattinata capitale delle orchidee spontanee Dal 23 al 26 aprile torna Orchidays

Da mercoledì 23 a sabato 26 aprile, Mattinata ospiterà nuovamente Orchidays, la manifestazione dedicata alle orchidee spontanee. La rassegna si svolge ogni anno nella località e attira appassionati e visitatori interessati alla flora locale. L’evento prevede esposizioni, incontri e attività legate alla conoscenza di queste piante. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario primaverile della zona.

Tutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. Un evento assai atteso, giunto alla sua quarta edizione, che trasformerà il borgo garganico, custode di oltre il 30% dell'intero patrimonio di orchidee italiano, in un laboratorio floreale a cielo aperto. Tante le attività previste, per grandi e piccoli, botanici e appassionati, famiglie e gruppi organizzati. Si comincia il 23 aprile con “Andar per orchidee”, passeggiata naturalistica con la naturalista ed esperta di orchidee Angela Rossini, che darà la possibilità di far conoscere la straordinaria e spontanea bellezza delle orchidee lungo i sentieri di Monte Sacro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata capitale delle orchidee spontanee. Dal 23 al 26 aprile torna Orchidays Notizie correlate Mattinata 'capitale' delle orchidee spontanee: dal 23 al 26 aprile tornano gli attesi 'Orchidays'Tutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. 'Orchidays', torna sul Gargano il festival delle orchidee spontanee: alla scoperta del fiore più evoluto al mondoTorna, dal 23 al 26 aprile l’appuntamento con Orchidays, il festival delle orchidee spontanee che trasformerà il borgo garganico di Mattinata,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mattinata 'capitale' delle orchidee spontanee: dal 23 al 26 aprile tornano gli attesi 'Orchidays'; MATTINATA CAPITALE DELLE ORCHIDEE SPONTANEE: DAL 23 AL 26 APRILE TORNA ORCHIDAYS; Bari – Verso Oriente: al via gli sportelli informativi gratuiti della Camera di Commercio Italo Orientale per le imprese pugliesi sui mercati asiatici; DSC04996 - Manfredonia News. Mattinata capitale delle orchidee spontanee: dal 23 al 26 aprile torna OrchidaysTutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. Un evento assai atteso, giunto alla sua quarta edizione, che trasformerà il borgo ... manfredonianews.it PATRIMONIO NATURALISTICO Mattinata, torna Orchidays. Caputi: Occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unicoDal 23 al 26 aprile Mattinata torna protagonista con Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee che giunge alla sua quarta edizione e trasforma il borgo garganico in un vero e proprio lab ... statoquotidiano.it L'apertura della mattinata di Radio Roma Capitale insieme a Paolo Cento Ascolta il podcast sul nostro sito https://www.radioromacapitale.it/articolo/podcast/paolo-cento-lunedi-21-aprile-2026/ facebook