Aemilia 10 anni dopo | Melillo e i magistrati analizzano la mafia

Il prossimo venerdì 17 aprile, alle ore 16:00, presso il centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, si terrà un incontro dedicato al decennale del processo Aemilia. Melillo e altri magistrati interverranno per analizzare gli sviluppi e le vicende legate alla lotta contro la mafia, a dieci anni dall’inizio di questa importante fase giudiziaria. L’evento si concentrerà sui risvolti e le implicazioni legali di quel percorso giudiziario.

Il prossimo venerdì 17 aprile, alle ore 16:00, il centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia ospiterà un momento di riflessione profonda sul decennale del processo Aemilia. L’evento, organizzato dal Comune della città, vedrà la partecipazione del Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, chiamato a fornire le conclusioni di un confronto che intende tracciare un ponte tra gli eventi del passato e le dinamiche attuali del territorio. Dalle aule bunker ai nuovi equilibri giudiziari. Ripercorrere le tappe di quel lungo percorso giudiziario significa tornare alla fine di ottobre del 2015, quando l’udienza preliminare si svolse nel padiglione 19 delle Fiere di Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aemilia, 10 anni dopo: Melillo e i magistrati analizzano la mafia Aemilia 10 anni dopo, il bilancio. De Pascale: "Non c’è sottovalutazione"Un prefabbricato costruito a tempi da record, 150 persone alla sbarra e un migliaio di testimoni. Gli altri reati dopo Aemilia: "Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella"Alessandra Codeluppi Neppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come "promotore" della cosca Grande Aracri, lo...