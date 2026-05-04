Altobelli esalta Marotta e Ausilio post Scudetto Inter | Bisogna far loro una statua a Milano Non avevano tanti soldi da investire sul mercato ma hanno costruito ancora una volta una rosa vincente

Dopo la vittoria dello Scudetto, Alessandro Altobelli ha commentato il lavoro di Marco Ausilio e Giuseppe Marotta, sottolineando l’importanza delle loro scelte nel costruire la rosa vincente. L’ex giocatore, che ha vinto lo stesso titolo con l’Inter nel 1980, ha affermato che i due dirigenti meritano di essere celebrati per aver saputo ottenere risultati significativi senza grandi investimenti sul mercato. La squadra festeggiata si è ritrovata tra le strade di Milano per i festeggiamenti ufficiali.

Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Capello celebra l’Inter dopo lo Scudetto: «Chivu ha scacciato i fantasmi, Lautaro ha fatto davvero il capitano. Per il futuro prenderei questi tre giocatori» Inchiesta arbitri: la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Altobelli esalta Marotta e Ausilio post Scudetto Inter: «Bisogna far loro una statua a Milano. Non avevano tanti soldi da investire sul mercato, ma hanno costruito ancora una volta una rosa vincente» Notizie correlate Mercato Inter, Gila e non solo: tutti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per il post Bastonidi Alberto PetrosilliMercato Inter, Mario Gila è il preferito dei nerazzurri per l’eventuale post Bastoni: sfida al Milan. Mercato Inter, arrivano nuove conferme: Marotta e Ausilio lavorano a una profonda rivoluzione estivaTottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari,... Altri aggiornamenti Ravezzani: Scudetto Inter? Merito di Chivu e Lautaro, ma Marotta e Ausilio hanno scelto…Il commento del giornalista sui social: tre le pedine più determinanti in questa stagione ... msn.com Scudetto Inter, Lautaro: Sofferto tanto. Marotta: Chivu qui a lungo. Le reazioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Scudetto Inter, Lautaro: Sofferto tanto. Marotta: Chivu qui a lungo. Le reazioni ... tg24.sky.it