Altobelli esalta Marotta e Ausilio post Scudetto Inter | Bisogna far loro una statua a Milano Non avevano tanti soldi da investire sul mercato ma hanno costruito ancora una volta una rosa vincente

Da calcionews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria dello Scudetto, Alessandro Altobelli ha commentato il lavoro di Marco Ausilio e Giuseppe Marotta, sottolineando l’importanza delle loro scelte nel costruire la rosa vincente. L’ex giocatore, che ha vinto lo stesso titolo con l’Inter nel 1980, ha affermato che i due dirigenti meritano di essere celebrati per aver saputo ottenere risultati significativi senza grandi investimenti sul mercato. La squadra festeggiata si è ritrovata tra le strade di Milano per i festeggiamenti ufficiali.

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© Calcionews24.com - Altobelli esalta Marotta e Ausilio post Scudetto Inter: «Bisogna far loro una statua a Milano. Non avevano tanti soldi da investire sul mercato, ma hanno costruito ancora una volta una rosa vincente»

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