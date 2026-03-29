Mercato Inter Gila e non solo | tutti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per il post Bastoni

Il mercato dell'Inter si concentra sulla ricerca di un sostituto per Bastoni, con Mario Gila tra i principali nomi sul tavolo. Il club ha messo nel mirino anche altri profili, mentre il Milan si prepara a una possibile sfida per aggiudicarsi il difensore. La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Mario Gila è il preferito dei nerazzurri per l’eventuale post Bastoni: sfida al Milan. Ma non è l’unico nome. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu difende con i denti i suoi 69 punti in classifica, il calciomercato della difesa entra in una fase rovente. Sebbene Alessandro Bastoni non intenda forzare la mano per l’addio, l’ombra del Barcellona si allunga prepotentemente sul classe ’99, definito in Spagna come “il prescelto” per la retroguardia blaugrana. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter La proprietà Oaktree, tuttavia, è stata chiara: per sedersi al tavolo delle trattative servirà una proposta da 80 milioni di euro, o almeno 70 rimpolpati da corposi bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

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