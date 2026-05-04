In Alto Adige, il numero di morosi nelle case popolari è aumentato, mentre il debito complessivo sembra diminuire. I dati indicano che più inquilini non riescono a pagare regolarmente l’affitto, anche se in totale il saldo dei crediti in sospeso si riduce. Tra i soggetti coinvolti ci sono nuove fasce di persone che, per vari motivi, incontrano difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento.

? Cosa scoprirai Perché il debito totale scende mentre gli inquilini morosi aumentano?. Chi sono i nuovi soggetti che non riescono a pagare l'affitto?. Come influisce la componente straniera sul bilancio delle case popolari?. Quali rischi corre il sistema abitativo per i restanti dodicimila inquilini?.? In Breve Debiti totali pari a 3,42 milioni di euro su 12.400 affittuari complessivi.. Inquilini morosi quasi 2000 con circa 900 mila euro di crediti non riscossi.. Circa un quarto dei 2000 inadempienti risulta essere di nazionalità straniera.. Arretrati totali scesi da 3,86 milioni di euro registrati nell'esercizio precedente.. I debiti accumulati per i canoni di locazione nell’edilizia sociale in Alto Adige hanno raggiunto i 3,42 milioni di euro alla fine del 2025, coinvolgendo quasi 2000 inquilini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: sale il numero dei morosi nelle case popolari

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