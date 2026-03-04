Sanremo Trentino Alto-Adige non ha mai vinto Festival ma esulta con ' My Combo'

Il Festival di Sanremo sta attirando l’attenzione di molti appassionati, che vivono ogni edizione come un momento di festa e condivisione. Anche quest’anno, il Trentino Alto-Adige non ha mai vinto il festival, ma ha comunque festeggiato con il brano ‘My Combo’, che ha riscosso successo tra il pubblico. La manifestazione continua a mantenere alta la sua popolarità tra gli spettatori di tutta Italia.

Roma, 4 mar.(Adnkronos) - Il Festival di Sanremo, si sa, appassiona sempre più utenti che vivono la kermesse come un'opportunità di condivisione e divertimento. Parte di questa esperienza è la creazione della propria squadra del cuore, ma anche la possibilità di immaginare chi sarà il vincitore. Quest'anno un appassionato spettatore di Bolzano ha previsto l'andamento della gara con una 'My Combo' che ha fruttato una vincita record pari a 760 volte la posta per una somma di 49.756,72 euro. 'My Combo' è la funzionalità di Sisal che permette di disegnare il finale di un evento attimo per attimo attraverso la combinazione di più quote. 🔗 Leggi su Iltempo.it

