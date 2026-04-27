Il Museo Amaranto ha annunciato il lancio del suo primo album di figurine dedicato alla storia dell'Arezzo Calcio. L'iniziativa, prevista per questa estate, coinvolgerà i cittadini e gli appassionati, offrendo un nuovo modo di celebrare la squadra locale. La raccolta includerà figurine di giocatori, allenatori e momenti memorabili della storia del club. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo mese.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Nuova iniziativa del Museo Amaranto, che coinvolgerà l'intera città e non solo. «La nostra storia ha aggiunto ieri un capitolo importantissimo con la promozione in Serie B, 22 anni dopo l’ultima volta in quel magnifico 2004, e per questo il Museo Amaranto ha ideato e pensato il primo album di figurine che ripercorrerà i nostri 103 anni di storia. Avete capito bene, si, nei prossimi mesi arriverà in città l’album della storia dell’Arezzo Calcio, con piu’ di 700 figurine (con quasi tutte foto inedite) che ritrarranno la storia dagli anni ‘20 fino a questa splendida vittoria, passando fra i vari eroi che hanno vestito la nostra casacca, le promozioni, gli stadi che ci hanno “ospitato” e molte altre sorprese della storia amaranto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo Amaranto, il primo album di figurine dedicato alla storia dell’Arezzo Calcio

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