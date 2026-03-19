Arezzo | Alternativa Comune svela simbolo e grida contro

A Arezzo, il collettivo Alternativa Comune ha mostrato oggi il proprio simbolo elettorale, formato da un megafono e una stella rossa. L’evento si è svolto in vista delle prossime elezioni amministrative, con il gruppo che ha anche espresso le proprie critiche attraverso un grido collettivo. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, attirando l’attenzione di alcuni cittadini presenti.

Il collettivo Alternativa Comune ha presentato oggi a Arezzo il proprio simbolo elettorale, composto da un megafono e una stella rossa, in vista delle prossime elezioni amministrative. Questa scelta grafica non è estetica ma politica: il megafono rappresenta l’urgenza di dare voce ai cittadini che si sentono ignorati, mentre la stella indica un punto di riferimento etico per una democrazia radicale. Il gruppo sta procedendo secondo una sequenza precisa: dopo aver definito i programmi, ora si concentra sull’identità visiva prima di nominare il candidato sindaco. L’iniziativa nasce dalla volontà di rompere il silenzio di chi non ha più spazio decisionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo: Alternativa Comune svela simbolo e grida contro Articoli correlati Elezioni Arezzo: Alternativa Comune corre da sola, l’acqua pubblicaQuesta mattina, venerdì 6 marzo 2026, in piazza Zucchi si è tenuta la presentazione ufficiale della lista elettorale Alternativa Comune, un progetto... Arezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedràOh, la lista c’è e l’idee pure… ora tocca vedere chi ci mettono a fare il sindaco Ad Arezzo arriva “Alternativa Comune”, la nuova lista della... Tutti gli aggiornamenti su Alternativa Comune Ecco il simbolo della lista Alternativa ComunePrima i programmi, poi il simbolo della lista, il prossimo passo sarà quello di annunciare il candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative di Arezzo. Così si sta muovendo il collettivo che ... arezzonotizie.it Nuova lista per il Comune si presenta: è Alternativa Comune - Democrazia radicaleUna nuova lista in campo per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio ad Arezzo. È Alternativa Comune - Democrazia Radicale. Alle 12.30, in Piazza Zucchi, conferenza stampa di presentazione. Un g ... corrierediarezzo.it