Altavilla Irpina concluse le indagini per atti persecutori e violenza sessuale | un indagato
La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su un uomo di 52 anni di Altavilla Irpina, accusato di atti persecutori e violenza sessuale, dopo aver raccolto prove sui ripetuti comportamenti molesti nei confronti di una vicina.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un 52enne, residente ad Altavilla Irpina, in via Cesine. Il provvedimento, firmato dal sostituto procuratore Cecilia De Angelis ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale, riguarda fatti contestati fino all’8 settembre 2025 nel territorio di Altavilla Irpina. All’indagato vengono contestati, in concorso formale e con recidiva reiterata infraquinquennale, i reati previsti dagli articoli 81, 612 bis e 609 bis del codice penale. Secondo quanto riportato nell’atto, le condotte sarebbero state poste in essere nei confronti della vicina di casa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Violenza sessuale e atti persecutori sulla ex compagna: in manette un ventenne
Violenza sessuale e atti persecutori: un uomo arrestato dai Carabinieri
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Meldola hanno eseguito controlli mirati che hanno portato all’arresto di un uomo e alla denuncia di quattro persone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Altavilla Irpina, auto va fuoco: le fiamme lambiscono una palazzinaAttimi di paura nel centro di Altavilla Irpina, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco a ridosso di un palazzo in via Immacolata. L’incendio è divampato intorno alle due e le fiamme altissime ... ilmattino.it
Altavilla Irpinia, spara con il fucile a canne mozze contro l'abitazione: poi fuggeUn agguato nella notte tra venerdì e sabato ha scosso la tranquillità della periferia di Altavilla Irpina. Un uomo con il volto coperto da un passamontagna ha esploso almeno otto colpi d'arma da fuoco ... ilmattino.it
CENA SPETTACOLO - 8 MARZO Un grande live show una cena raffinata e un’ atmosfera unica. Prenota il tuo tavolo e vivi una serata che non dimenticherai POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO La Maison eventi C/da Sassano 8 Altavilla Irpina AV - facebook.com facebook