Altavilla Irpina concluse le indagini per atti persecutori e violenza sessuale | un indagato

La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su un uomo di 52 anni di Altavilla Irpina, accusato di atti persecutori e violenza sessuale, dopo aver raccolto prove sui ripetuti comportamenti molesti nei confronti di una vicina.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un 52enne, residente ad Altavilla Irpina, in via Cesine. Il provvedimento, firmato dal sostituto procuratore Cecilia De Angelis ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale, riguarda fatti contestati fino all’8 settembre 2025 nel territorio di Altavilla Irpina. All’indagato vengono contestati, in concorso formale e con recidiva reiterata infraquinquennale, i reati previsti dagli articoli 81, 612 bis e 609 bis del codice penale. Secondo quanto riportato nell’atto, le condotte sarebbero state poste in essere nei confronti della vicina di casa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

