Altavilla Irpina nasce il progetto Officina teatrale

Da avellinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Progetto Officina Teatrale nasce come uno spazio aperto tra comunità e teatro e si occupa dell'utilizzo del linguaggio teatrale nelle sue varie forme d'espressione.Esso si presenta come uno dei presidi essenziali per la cultura ed il potenziamento delle personalità dei singoli, oltre ad essere.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Al Teatro “Sardone” di Altavilla Irpina la commedia “Il Pidocchio”Nell’ambito del ricco cartellone proposto dall’Associazione “Artesia”, con la Direzione artistica del Maestro Rino Villani e il patrocinio del Comune...

Altavilla Irpina, Riesame da rifare: la Cassazione riapre il caso MarinoAltavilla Irpina – L’iter giudiziario di Roberto Marino, cinquantunenne originario di Altavilla Irpina, torna davanti al Tribunale del Riesame.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Altavilla, spari contro l'abitazione di Marrone: chiesti due anni e otto mesi; Altavilla, spari contro l'abitazione di Marrone: condannato Sabato Ferrante; Altavilla, raid contro la casa di Marrone: Ferrante condannato a due anni e otto mesi; Raid contro la casa di Americo Marrone: condannato 28enne.

Altavilla, dietro il tentato omicidio spunta la pista delle rivalità familiariPer ferire gravemente L. R. ventenne di Altavilla, è stata utilizzata un'arma diffusissima di piccolo calibro: una pistola 6,35. Gli inquirenti attendono ancora le relazioni tecniche balistiche, ma ... ilmattino.it

Società: Altavilla Irpina, in serata incontro Essere realtà sociale: cittadini e comunità con don PatricielloEssere realtà sociale: cittadini e comunità. Questo il tema al centro dell’incontro che questa sera vedrà protagonista, ad Altavilla Irpina, don Maurizio Patriciello. Dopo la messa delle 18 presso ... agensir.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.