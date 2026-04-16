Altavilla Irpina nasce il progetto Officina teatrale
Il Progetto Officina Teatrale nasce come uno spazio aperto tra comunità e teatro e si occupa dell'utilizzo del linguaggio teatrale nelle sue varie forme d'espressione.Esso si presenta come uno dei presidi essenziali per la cultura ed il potenziamento delle personalità dei singoli, oltre ad essere.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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